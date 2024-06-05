ビンテージ タイダイ 染め ピンク 紫 緑 黄Tシャツ サイケデリック

ご覧頂きありがとうございます。□タイダイTシャツ□ぐるぐるに毒毒しいデザインに染められた一枚です。色味が絶妙です☺︎タイダイTシャツ古い年代では有りませんが模様が気に入っていただけたら嬉しいです☻【サイズ】Sやや大きめでM相当詳細サイズ写真参考お願いします。 キッズ子供のオーバーサイズ ビックサイズユニセックス○■実寸 ・肩幅：44cm・身幅：46cm・着丈：68cm・袖丈：19cm(多少の誤差はご了承下さい。）【カラー】タイダイ【商品詳細】写真参照使用感が少ない美品その他類似品オススメ#LLYITSHIRTヴィンテージ商品オススメ#LLYIVINTAGE■注意事項※古着お品物なので、見落としてしまっている小さなキズや汚れなどある場合がございます。そちらを必ずご理解、ご了承いただける方のみ、ご購入をお願い致します。新品同様や完璧なお品物をお求めの方はお控えください。LLYINo.010-010-090ヴィンテージ



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