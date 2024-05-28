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【未使用】ドイツ製 ポールスミス Paul Smith マルチカラー マフラー
商品番号 X42211619041
商品名

【未使用】ドイツ製 ポールスミス Paul Smith マルチカラー マフラー
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 2,701 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●商品名称●【未使用】ドイツ製ポールスミスPaulSmithマルチカラーストライプFマフラーストールとなります。●商品説明●PaulSmithの中でもブランドのアイコン的なマルチカラーストライプを全面に使用したマフラーです。ドイツ製の本格アイテムで、上質なウールを使用しているので通常のウールよりもチクチクしにくいピュアニューウールを100均%使用しているので肌馴染み良いモデルです。シンプルに入ったブランドロゴがさりげないアクセントになったマフラーです。秋冬のマストアイテムをお探しの方は、この機会を是非お見逃しなく。●商品詳細●色…グレー×マルチカラー柄…ストライプ素材...ピュアニューウール100%生産国…ドイツ柄・デザイン...ストライプサイズ…縦約188㎝(フリンジ部分含む)横約27.5㎝●商品状態●10段階中9程度。未使用保管品。特に目立つ大きな汚れ、ダメージ、使用感、色褪せなどはなく非常に綺麗な状態となります。
http://narcologia.ru/goods/influenza521093.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle57025.html
http://narcologia.ru/goods/capitation894808.html

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