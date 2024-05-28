RVCA WORLD TOUR TOKYO ルーカ ワールドツアー Tシャツ

【ブランド】RVCA(ルーカ)【カラー】ブラック【サイズ】S【参考価格】4,400円目下、開催されている話題のRVCAWORLDTOURTOKYOのオフィシャルツアーTEE。今回限りの限定数量にてご提供致します！RVCAWORLDTOUR始まりは、RVCAの仲間たちとのオーストラリアへのロードトリップ。それがハワイ、ニューヨークへと続き、次なる目的地は私達の住む日本「東京」RVCAWORLDTOURTOKYOが開催中です!!期間中は、アート、音楽、スポーツ、サーフ、スケート、フードなど形にとらわれることない独創的かつユニークなイベントが国内外から参加するRVCAの仲間たちとともに開催されています。2〜3回着用しました。現在手に入らないレアなアイテムです。お探しの方にお譲りします。



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