NEW ERA BROOKLYN USA製 ストライプ キャップ NLB

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商品詳細
ヴィンテージUSA製NEWERABROOKLYNキャップ少し黄ばんでてオシャレです。昔のUSAの工場で作られたヴィンテージです。サイズ75/8(60.6cm)アクリル30%ウール70%
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http://narcologia.ru/goods/housekeeper179409.html
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