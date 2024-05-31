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ヴィンテージ　Tシャツ サイズ実寸　デカロゴ　王冠　シングルステッチ　希少
商品番号 B48671190886
商品名

ヴィンテージ　Tシャツ サイズ実寸　デカロゴ　王冠　シングルステッチ　希少
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 4,536 円
在庫状況 あり

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商品詳細

たくさんある商品の中からご観覧頂きありがとうございます♪こちらの商品は全品！（ネクタイ除く)フォローで10%引き2点以上のセット購入で10%引き『フォロー割』\u0026『セット割』で20%引き即決購入　無言購入　OK！ご購入前にコメント宜しくお願い致します。#古着屋TAIZO✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧ヴィンテージ半袖　Tシャツデカロゴ　ビッグ　プリント　ロゴ　王冠　キング　クイーン　80s90sシングルステッチ　希少　入手困難　古着の紹介になります。出品中の商品は基本的に古着ユーズドUSEDの一点物1点もの希少レアな物ばかりでトレンドになっているオーバーサイズビッグシルエットワイドシルエットパターン柄物ドロップショルダーメンズレディース問わずユニセックスでご着用頂けるアイテムがございます(^^)adidasアディダス#アディダスNIKEナイキ#ナイキChampionチャンピオン#チャンピオンSTUSSYステューシー#ステューシーTHENORTHFACEノースフェイスRalphLaurenラルフローレン#ラルフローレンLACOSTEラコステ#ラコステBURBERRYバーバリー#バーバリー好きな方いかがでしょうか(^3^)/70s80s90sのレトロなヴィンテージビンテージUS古着クラシック企業系やバンドTライブTライヴTtourツアーT古着男子古着女子が好む個性的ファッションで有名な菅田将暉さん二階堂ふみさん在原みゆ紀さん柴田ひかりさんの様なファッション個性派奇抜総柄幾何学模様グランジスタイル古着ミックス古着コーデなどの商品も多数出品させて頂いておりますので商品ページもぜひご覧くださいませ(^-^)/＊使用感　色褪せありますが大きなダメージもなくオススメの一品です。カラー:キャメル系サイズ：タグ無し(XL位）身幅：約59cm前身頃：約66cm着丈：約73cm肩幅：約56cm袖丈：約20cmA022
http://narcologia.ru/goods/moped452868.html
http://narcologia.ru/goods/conception916257.html
http://narcologia.ru/goods/encourage225672.html
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