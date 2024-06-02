【世界最上級ブランド　バックル部鏡面仕上げ】エルメス　ゴールドエイチベルト

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ご覧いただきありがとうございます！バーキンやケリーなど最上級レベルの商品を世に送り出す、全女性の憧れの世界的ハイブランド“HERMES“のベルトになります。エルメスの象徴でもある大きな“H”の文字をモチーフにしたエレガンスでラグジュアリーな逸品です！身につけるだけで周りの方から一目置かれること受け合いです！○サイズベルト部全長103cmバックル 横7cm縦5cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立ったキズや汚れもなく比較的綺麗な状態です。固定する為の穴もそこまで崩れもなく、バックル部分は自分の姿が反射するくらいの鏡面のような綺麗さです。バックル裏部少しくすみがありますのでご確認下さい！○カラーブラック ブラウン ゴールド○素材レザー↓↓その他の商品はこちら↓↓#Maiのねこねこshop☆○購入元ブランドリユース店リサイクルショップ日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・古物市場・ストア商品ブランドオークション大手ECサイト○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします5000BR