CHEECH＆CHONG ガチャベルト

チーチョンのガチャベルトです。タイダイ柄にデザインされたチーチョンのガチャベルトはインパクトもかなりあるのでおすすめです。新品未使用長さ（約130cm）切って長さ調節して頂けます。hiphop雑貨、小物、goods、rapteeなどの商品を扱っております。ボディはgildanやHanes、anvil、oneita、allsport、bayclub、polygram、giantなどがメイン。又、palaceskateboard(パレススケートボード)、stussy(ステューシー)からonlyny、HUFなどのスケーターブランドも好んでおります。昔ながらのNIKEACGやpolosportなどや、offwhiteやblackeyepatch、10匣(tenbox)、fearofgodなどにも注目。HIPHOPが好きでkandytownや舐達麻、anarchy、kohhが好むブランド、carharrt(カーハート)、Levis(リーバイス)やAKIRA(アキラ)などの商品も出しています。また、2pacやthenotoriousb.i.g(big).、eminemなどの90年代HIPHOPも勿論のこと、KanyeWestやTravisScott、などのファッションもあります。



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