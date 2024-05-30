新品　PORTER INTERNATIONAL　財布

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PORTERINTERNATIONALの財布です。7月9日に台湾の三越にて購入したばかりの新品です。日本円で￥20,000くらいで購入しました。サイズは縦125mm横90mm厚さ20mmです。外はレザー（黒）です。PORTERINTERNATIONALと日本で売られているPORTER（吉田カバン）は、以前はライセンス契約があったようですが今は別会社ですので、この財布も中国製造となっています。とはいえ、デパートや免税店で売られているだけあって、作りもしっかりしています。デザインの良さと使い勝手が良さそうなので購入しましたが、いつも使っている小さなサコッシュに入れるとキツくなってしまう事がわかり使用するのを諦めました。購入されるタイミングによっては、出張中で発送が遅くなる場合があります。ご理解の上、購入をご検討ください。また、値切り交渉は面倒なため受け付けません。コメントされても削除しますので、よろしくお願いします。