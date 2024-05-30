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【米国製・即日発送・交渉歓迎】80s 万国旗　アディダス　トレフォイル　青　M
商品番号 T25056562982
商品名

【米国製・即日発送・交渉歓迎】80s 万国旗　アディダス　トレフォイル　青　M
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古着男子！古着女子必見！！#古着屋かえる←定番〜個性派取り揃え！◇商品カテゴリ◇#かえるのアメカジ#かえるのスポーツ系#かえるのTシャツ⭐︎特に希少価値の高い古着はここ⭐︎#かえるのヴィンテージ◇商品名◇80sビンテージ　万国旗タグアディダス　トレフォイルリンガーネックT◇カラー◇ブルー（青）◇商品説明◇MADEINUSA希少な人気カラー霜降りブルーサムライブルー目立った傷汚れも無く良品！春夏で活躍間違い無しです♪◇サイズ◇表記:US規格M【XL相当】肩幅:49身幅:54着丈:76◇発送◇24時間以内を厳守しております。基本ゆうパケットポストを利用しています。希望がある場合は購入前にご相談ください。◇返品／返金対応について◇商品到着後、評価前にご連絡ください。迅速に対応させていただきます。安心してお買い物をお楽しみください。◇お得な割引◇【フォロー割引】　アカウントをフォローでお値引きいたします　購入前にコメントにてお知らせください　2999円以下→100円OFF　　3000円から5999円→200円OFF　6000円から8999円→300円OFF　9000円以上→500円OFF【おまとめ割引】相談乗ります♪コメントください！※重要注意点※当ショップの商品は早い者勝ちです。専用は作りませんので、値引き後の購入は速やかにご購入ください。#古着屋かえる☆その他取り扱いブランド☆ナイキ　アディダス　プーマ　チャンピオン　ステューシー　サンタクルーズ　ノーティカ　スラッシャーラッセル　ボルコム　トミー　ヒルフィガー　ポロ　ラルフローレン　チャップス　ジェイクルー　カッパ　ラングラー　ディズニー　サイラス　ノーブランド　US古着　EU古着　ビンテージ
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