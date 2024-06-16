9FIFTY DOWNTOWN × New Era ニューエラ　ダウンタウン

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9FIFTYDOWNTOWN×NewEraサイズはM/Lです。2.3回着用しておりますが、目立った汚れなどはなく自宅保管しておりました。 素人保管 中古品にご理解いただけない方はご購入をお控えください。カラー···ブラック9FiftyDOWNTOWNNewEraダウンタウンニューエラカタカナロゴ