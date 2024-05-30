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カルバンクライン リバーシブル ベルト　ブラック　ブラウン　サイズM
商品番号 O87597841818
商品名

カルバンクライン リバーシブル ベルト　ブラック　ブラウン　サイズM
ブランド名 カルバンクライン
特別価格 税込 2,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カルバンクラインリバーシブルベルト　ブラック　ブラウン　サイズMアメリカの大手ショッピングROSS店舗で買った正規品のcalvinkleinです。日本ではおそらく未発売の形ブラックとブラウンのリバーシブルなので、どんな服装にも合わせやすいです新品・未使用品です(*^^*)M(34-36):全長約111cm/幅約3.4cm/最小穴まで約87cm/最大穴まで約102cmカルバンクラインリバーシブルベルトCalvinKleinメンズロゴバックルサイズM　ブラック　ブラウンS(30-32):全長約101cm/幅約3.4cm/最小穴まで約77cm/最大穴まで約92cmM(34-36):全長約111cm/幅約3.4cm/最小穴まで約87cm/最大穴まで約102cmL(38-40):全長約121cm/幅約3.4cm/最小穴まで約97cm/最大穴まで約112cmXL(42-44):全長約131cm/幅約3.4cm/最小穴まで約107cm/最大穴まで約122cm
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