カルバンクライン リバーシブル ベルト　ブラック　ブラウン　サイズM

カルバンクラインリバーシブルベルト ブラック ブラウン サイズMアメリカの大手ショッピングROSS店舗で買った正規品のcalvinkleinです。日本ではおそらく未発売の形ブラックとブラウンのリバーシブルなので、どんな服装にも合わせやすいです新品・未使用品です(*^^*)M(34-36):全長約111cm/幅約3.4cm/最小穴まで約87cm/最大穴まで約102cmカルバンクラインリバーシブルベルトCalvinKleinメンズロゴバックルサイズM ブラック ブラウンS(30-32):全長約101cm/幅約3.4cm/最小穴まで約77cm/最大穴まで約92cmM(34-36):全長約111cm/幅約3.4cm/最小穴まで約87cm/最大穴まで約102cmL(38-40):全長約121cm/幅約3.4cm/最小穴まで約97cm/最大穴まで約112cmXL(42-44):全長約131cm/幅約3.4cm/最小穴まで約107cm/最大穴まで約122cm



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