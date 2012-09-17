テンダーロイン　メッシュキャップ

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商品詳細
TENDERLOINメッシュキャップボルネオスカル 目立った汚れ等なく美品です。ロゴが若干黄色く写っておりますが、刺繍にキラキラした糸を使っている為そう映りますが黄ばんでいる訳では御座いません(^^)おまけで画像１０枚目のテンダーロインのピンバッジお付けしますので是非ご検討下さい♪素材···ナイロン
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