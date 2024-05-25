Bottega Veneta 美品 黒 折り財布 マキシイントレチャート

BOTTEGAVENETAマキシイントレチャート 二つ折り ウォレット 黒 667130定価110000円長財布から買い替えしたのですが自分の使い勝手に二つ折り財布が合わず長財布に戻そうかと思っての出品です。個人的にはユニセックスよりやや女性向きかなと思いますBOTTEGAVENETA ボッテガヴェネタマキシイントレチャート イントレチャート二つ折り 財布 長財布ブラック 黒ユニセックスメンズレディースサイズ感タテ約9.5cmヨコ約14.5cmマチ約3cm状態使用頻度少なく美品でまだまだ活躍いただける商品となっております。状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願い致します。すり替え防止の為、返品交換は致しかねます。カラーブラック 黒



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