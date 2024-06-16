NIKE スウッシュ Tシャツ ジョガーパンツ スウェット ブラック ホワイト

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NIKEスウッシュTシャツジョガーパンツスウェットブラックホワイト【サイズ】M【状態】新品【商品説明】自宅保存のため、完璧な状態をお求めの方は御遠慮ください。【購入先】正規品取り扱い店にて購入しました。【サイズ表】TシャツS身幅：46/肩幅：41/着丈：68/そで丈：21.5M身幅：49.5/肩幅：43/着丈：68.5/そで丈：22.5L身幅：53/肩幅：44/着丈：69.5/そで丈：22.5XL身幅：56/肩幅：46.5/着丈：69/そで丈：232XL身幅：58.5/肩幅：47/着丈：70/そで丈：23.5パンツSウエスト：72/ヒップ：92/パンツ：95/上：28/股下：67.5/もも周り：62/すそ周り：23Mウエスト：76/ヒップ：100/パンツ丈：95.5/股上：29/股下：68/もも周り：63/すそ周り：23Lウエスト：77/ヒップ：102/パンツ丈：97/股上：29/股下：70/もも周り：64/すそ周り：24XLウエスト：84/ヒップ：106/パンツ丈：100/股上：29.5/股下：70/もも周り：67/すそ周り：262XLウエスト：92/ヒップ：112/パンツ：100/股上：31/股下：71/もも周り：69/すそ周り：27⚠️素人採寸のため参考程度にご検討よろしくお願いいたします。他にもたくさんのパーカースウェットジャージジャケットスニーカーなど出品しております。まとめ買いでお値下げ致しますので、是非出品欄をご覧下さい！⭕今後もたくさんの商品を出品していきますので、フォローの方もよろしくお願いします！⭕