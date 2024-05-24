HERMES エルメス ハンカチ コットン100 グレー 未使用 箱 Hロゴ柄

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます！！HERMESエルメスハンカチコットン100グレー未使用箱Hロゴ箱冠婚葬祭商品情報ブランドHERMESエルメス商品名ハンカチ素材コットン100カラー青サイズ約W45×H45付属品箱ギャランティーカード商品説明未使用状態中古品NS発送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。
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