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HERMES エルメス ハンカチ コットン100 グレー 未使用 箱 Hロゴ柄
商品番号 A35896502330
商品名

HERMES エルメス ハンカチ コットン100 グレー 未使用 箱 Hロゴ柄
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 5,016 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！！HERMESエルメスハンカチコットン100グレー未使用箱Hロゴ箱冠婚葬祭商品情報ブランドHERMESエルメス商品名ハンカチ素材コットン100カラー青サイズ約W45×H45付属品箱ギャランティーカード商品説明未使用状態中古品NS発送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。
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