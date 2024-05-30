新品新作Supreme Boxlogoメッシュポケット付キャンプキャップ 白

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商品詳細
プロフィール必読！シュプリームの23AWMeshPocketCampCapです。新品未使用、タグ付きです。出品のため開封しています。サイズはフリーです。カラーはホワイトです。白地に白のマジックテープ付のメッシュポケットが両サイドについたキャップです。ボックスロゴは赤で、白に映えます。シュプリーム、ストリート系好きな方にぜひいかがでしょうか？カラー···ホワイト形···ワーク#supreme#supremecap#campcap
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