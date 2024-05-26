LOUIS VUITTON ルイ・ヴィトン長財布エピ／タイガ・ライン

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商品詳細
LOUISVUITTONルイ・ヴィトン エピ/タイガ・ライン 長財布カラー:ブラックタイプ:長財布一年くらい使用しました。大事に使用していたので、大きなダメージはありませんが、小銭部分の多少の汚れ、角のスレ等はあります。(素人による検品です。見落としがある場合はご了承下さい。）発送時は、VUITTONの袋・箱に入れ、包装します。高額商品になりますので、返品キャンセルは一切お受けしません。中古品をご理解した上でご購入お願い致します。
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