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GERMS Tシャツ 90s ヴィンテージ ジャームス CRASS FUGAZI
商品番号 F65012722281
商品名

GERMS Tシャツ 90s ヴィンテージ ジャームス CRASS FUGAZI
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 4,576 円
在庫状況 あり

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商品詳細

野村訓市さん着用バンドTです。90sヴィンテージです。色あせ、着用感があります。サイズ肩幅49cm身幅52cm着丈62cm（素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい）GERMSTシャツジャームスCRASSFUGAZIDEADKENNEDYSBLACKFLAGMINORTHREATフガジ野村訓市アメリカHäagen-DazsイアンマッケイブラックフラグマイナースレットモービッドエンジェルSuffocationMalevolentCreationCannibalCorpseImmolationDeicideObituaryEntombedDismemberNapalmDeathBoltThrowerCarcassSodomVaderKreatorDestructionBlackSabbathDischargeExtremeNoiseTerrorカーカスBlutaltruthS.O.B.MISFITSCARCASSMEGADETHメガデスMETALLICAスレイヤーニルヴァーナスリップノットブラック・サバスレッド・ツェッペリンニルバーナラムシュタインピンク・フロイドモーターヘッドパンテラオジー・オズボーンリンキン・パークイーグルスヴァン・ヘイレンスコーピオンズレッド・ホット・チリ・ペッパーズレッチリジューダス・プリーストクイーンガンズ・アンド・ローゼズエアロスミスモトリー・クルーボン・ジョヴィコーンKORNコーンレイジアゲインストザマシーンリンプビズキットスリップノットslipknotメタリカメガデススレイヤーアンスラックスANTHRAXMETALLICASLAYERCARCASSPANTERATOOLNIRVANANOFXマリリンマンソングランジハードコアヴィンテージスラッシュメタルデスメタルブラックメタルグラインドコアフィアオブゴッドFEAROFGODFOGヴェトモンVETEMENTSMorbidAngelaliceinchainssoundgardenL7minutemenhuskerdu
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