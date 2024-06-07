GERMS Tシャツ 90s ヴィンテージ ジャームス CRASS FUGAZI

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野村訓市さん着用バンドTです。90sヴィンテージです。色あせ、着用感があります。サイズ肩幅49cm身幅52cm着丈62cm（素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい）GERMSTシャツジャームスCRASSFUGAZIDEADKENNEDYSBLACKFLAGMINORTHREATフガジ野村訓市アメリカHäagen-DazsイアンマッケイブラックフラグマイナースレットモービッドエンジェルSuffocationMalevolentCreationCannibalCorpseImmolationDeicideObituaryEntombedDismemberNapalmDeathBoltThrowerCarcassSodomVaderKreatorDestructionBlackSabbathDischargeExtremeNoiseTerrorカーカスBlutaltruthS.O.B.MISFITSCARCASSMEGADETHメガデスMETALLICAスレイヤーニルヴァーナスリップノットブラック・サバスレッド・ツェッペリンニルバーナラムシュタインピンク・フロイドモーターヘッドパンテラオジー・オズボーンリンキン・パークイーグルスヴァン・ヘイレンスコーピオンズレッド・ホット・チリ・ペッパーズレッチリジューダス・プリーストクイーンガンズ・アンド・ローゼズエアロスミスモトリー・クルーボン・ジョヴィコーンKORNコーンレイジアゲインストザマシーンリンプビズキットスリップノットslipknotメタリカメガデススレイヤーアンスラックスANTHRAXMETALLICASLAYERCARCASSPANTERATOOLNIRVANANOFXマリリンマンソングランジハードコアヴィンテージスラッシュメタルデスメタルブラックメタルグラインドコアフィアオブゴッドFEAROFGODFOGヴェトモンVETEMENTSMorbidAngelaliceinchainssoundgardenL7minutemenhuskerdu