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- 三浦涼介 2020カレンダー＋パンフレット＋FCグッズセット
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商品詳細
グッズ種別···カレンダー三浦涼介さんのカレンダーやパンフレット、お洋服に付いてたカタログ、FCグッズの写真集の8点セットです。お譲りするものはお写真に載せているものです。今は手に入らないものばかりですので、最近ファンになられたかた是非どうぞ。全て1度だけ目を通したのみで美品です。カレンダーは未使用です。卓上カレンダーは開封しておりますが、こちらも未使用です。プロフィール確認後、即購入OK値下げ、交渉、その他出品物との同梱は出来ません。購入時の金額約¥30,000
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