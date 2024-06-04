【店舗購入正規品】Y-3 ロングジップマフラー スカーフ

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即購入⭕️早く売り切りたいためお安く出品しております(*^^*)色:ブラック長さ:2m以上のロングY-3(ワイスリー)のマフラー・ストールです。ジップでマフラーが取り外し可能で、自分の好きなところに付け替えて、デザインを変えることができるオシャレで面白いマフラーです。(ジップは至る所に複数色んな向きであります)店舗定価購入時は25000円くらいでした。市場流通数も少ないマフラーです。※状態は良好ですが、USED品のため気になる方はご遠慮ください。商品到着後のクレームはお控えください。#Y3#ワイスリー#YohjiYamamoto#ヨウジヤマモト#ヨウジ#adidas#マフラー#ストール#秋冬#supreme#シュプリーム#alexanderwang#アレキサンダーワン#undercover#アンダーカバー#stussy#ステューシー#アディダス