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エルビス　ソプラノウクレレ K100S
商品番号 P24705603306
商品名

エルビス　ソプラノウクレレ K100S
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ほぼ未使用です。専用ケース、初心者キット(コード表、チューナー、肩紐、ピック)とセットです。目だったキズ、汚れありません。素材はハワイアンコア材。音色、木目もきれいです。お買い得です。
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