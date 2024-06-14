エルビス　ソプラノウクレレ K100S

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商品詳細
ほぼ未使用です。専用ケース、初心者キット(コード表、チューナー、肩紐、ピック)とセットです。目だったキズ、汚れありません。素材はハワイアンコア材。音色、木目もきれいです。お買い得です。
http://narcologia.ru/goods/mythic553035.html
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