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HYSTERIC GLAMOUR スピードスター メッシュキャップ新品未使用
商品番号 G52900750461
商品名

HYSTERIC GLAMOUR スピードスター メッシュキャップ新品未使用
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 4,592 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヒステリックグラマーのSPEEDSTERメッシュキャップです。定番のトラッカー型メッシュキャップ。エロティックでいてクールなポルノグラフィティから描き出したHYSTERICガールのグラフィックは、ブランドの世界観を最もストレートのビジュアル化したアイコニックなモチーフ。状態：新品未使用カラー：ブルーサイズ：フリー　頭周り58.5〜　ユニセックス素材：ポリエステル、ナイロン購入先：ヒステリックグラマーオンラインストア型崩れしない様にダンボールに入れて発送致します☆
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