ホワイトハウスコックス新品未使用メッシュベルト黒32mm幅32インチ

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ホワイトハウスコックス(WhitehouseCox)P1127メッシュベルト幅32mmブラック32インチ友人に贈るために何本か購入しましたが、不要になりましたので出品します。新品未使用品、32インチはこれで最後です。古くは犬用のリードとして開発した商品を、ファッションアイテムとして改良したのがメッシュベルトの始まりです。職人が手作業によって編み上げたので、目が詰まっているので、伸びも少なく耐久性に優れているのも人気の証。カジュアルからドレスまで合わせやすい万能ベルトです。他社製をしのぐ３mm以上の厚さがあり、馬具の手綱や昔の帆船に使用されていたロープの編み方を基調にしたモデルです。使用していくと艶が深くなり、また、非常に丈夫であるため、10年20年と使用されている方が多くいます。ブラッシングして送付いたします。幅 :32mm長 さ:32インチ 全長103mmカラー:ブラック素 材:カウハイドレザー(牛革)原産国:handmadeENGLAND購入種別:正規店にて購入新品購入後、検品のために触った以外は全く触れていない新品未使用品になります。革製品全般、個体により若干な傷、シワ、スレなどがある場合があり、感じ方にも個人差があります。神経質な方はご遠慮ください。また、購入後の返品ご遠慮ください。#Whitehousecox#メッシュベルト#P1127#ホワイトハウスコックスベルト#イングランド製#handmade#フルカウハイドレザー#Whitehousecoxメッシュベルト#英国御三家素材···本革カラー···ブラック