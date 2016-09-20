NIKE ナイキ エア フットスケープ NM 852629-400 29.0cm

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商品詳細
お譲り致しますのは、画像の「NIKEナイキエアフットスケープNM852629-40029.0cm」になります。Size/29.0cm852629-400使用感はありますが、ソールの減りは少なく、まだまだ使用可能な状態です。爪先周りに少々、ダメージがありますので、画像9枚目をご確認ください。必要な方、ご活用いただけます方いかがでしょうか？メインカラー...ブルー
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