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- SAINT MICHAEL セントマイケル ペイント加工Tシャツ サイズS/M
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商品詳細
私の出品しております商品は、プロの鑑定士が真贋チェックを行っております業者オークションにて購入しておりますので、安心してご購入下さい(^^)兵庫県公安委員会第631502300016号セントマイケル ペイント加工Tシャツサイズ S/M【状態】特に目立った汚れ、破れも無く、比較的良好なコンディションだと思います。あくまで個人的主観ですので、小さな見落としがあるかもしれませんし、人それぞれ感じ方が違いますので、画像にてご自身でご判断下さい。中古品にご理解の無い方はトラブル防止の為、購入をお控え下さい。【サイズ】身幅 約49cm着丈 約69cm肩幅 約47cm袖丈 約18cm素人採寸ですので、多少の誤差はご了承下さいm(__)m
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