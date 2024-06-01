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SAINT MICHAEL セントマイケル ペイント加工Tシャツ　サイズS/M
商品番号 K39865771991
商品名

SAINT MICHAEL セントマイケル ペイント加工Tシャツ　サイズS/M
ブランド名 セントマイケル
特別価格 税込 4,947 円
在庫状況 あり

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商品詳細

私の出品しております商品は、プロの鑑定士が真贋チェックを行っております業者オークションにて購入しておりますので、安心してご購入下さい(^^)兵庫県公安委員会第631502300016号セントマイケル　ペイント加工Tシャツサイズ　S/M【状態】特に目立った汚れ、破れも無く、比較的良好なコンディションだと思います。あくまで個人的主観ですので、小さな見落としがあるかもしれませんし、人それぞれ感じ方が違いますので、画像にてご自身でご判断下さい。中古品にご理解の無い方はトラブル防止の為、購入をお控え下さい。【サイズ】身幅　約49cm着丈　約69cm肩幅　約47cm袖丈　約18cm素人採寸ですので、多少の誤差はご了承下さいm(__)m
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