[ディーシーシュー] スニーカー DC シューズ 27.0 cm 2E

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商品詳細
シーン...スケートボード(スケボー)[ディーシーシュー]スニーカー[ディーシー]スケートシューズDPCTGRAFFIKXKWR27.0cm2EスパイダーマンマーベルMARVEL靴幅:2E表地:レザー非防水ヒールのタイプ:ヒールなし留め具の種類:レースアップヌバックとレザーの素材。フィット感のある、アウトソール。MARVELCOMICS史上最もお茶目で過激なダークヒーロー「DEADPOOL」とDCShoesのコラボレーションからCourtGraffikが登場。90年代のアンチヒーロー、デッドプールがCourtGraffikのパフィーなヴァンプパネルに飛び乗ります。・アッパー：ヌバックとレザーのアッパー。デッドプールのコミックアートをスクリーンプリント・足をプロテクトするための高密度フォームをタンと履き口周りに搭載・通気性を高めるベントホール・グラフィックソックライナー・DCPillPattern™のアウトソール・カップソール構造・DC×Marvelのコラボレーションタンラベル※展開サイズ：メンズ・素材：天然皮革・アウトソール：ゴム底
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