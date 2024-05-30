【極美品】バーバリー　ネクタイ・ハンカチセット　希少　ノバチェック　ピンク

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BurberryBrackLabelバーバリーブラックレーベルのネクタイ・ハンカチセットです！大人のバーバリーセットをこの機会にいかがでしょうか✨ネクタイ シルク100％ハンカチ 47cm×47cm●ブランドBURBERRYBLACKLABEL バーバリーブラックレーベル●アイテムネクタイ ストライプ チェック 格子 ロゴ ピンク 白 ノバチェック バイアスチェック●状態目立ったほつれや汚れもなく、綺麗な状態です！中古品ということご理解いただいた上でご購入ください。●素材シルク●その他ご質問等ございましたらお気軽にコメントください。商品によってはお値下げも可能ですのでそちらもお気軽にご相談ください！カラー···ピンク柄・デザイン···チェック