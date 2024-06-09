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薄桜鬼◆薄桜商店 伊庭八郎 アクスタ　箔押し 缶バッジ ふみカード 伊庭
商品番号 B25474928773
商品名

薄桜鬼◆薄桜商店 伊庭八郎 アクスタ　箔押し 缶バッジ ふみカード 伊庭
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 3,359 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【薄桜鬼】・伊庭八郎(Cv.宮野真守)４点まとめて◆　薄桜商店　限定　◆------------①箔押しカード型アクリルスタンド　アクリル／（本体）113×116mm（台座）50×50mm　ゲーム発売15周年を記念した、特別な箔押し仕様の　カード型アクリルスタンドです。②箔押しマット缶バッジ　×2点　ブリキ、紙、PP／Φ54mm③パール文ふみカード　サイズ：100×148mm　★長文です★　文ふみの内容は「いつも傍に居てくれる貴女への\"ありがとう\"と、　これからのメッセージ」です。------------　------------※別で交換がきまれば、急遽、　出品を取りやめることがあります。※匿名配送※即購入可能※バラ売り不可※他商品と同梱で値引き(購入前のみ)#あずあず薄桜鬼#あずあずオトメイト#あずあず商品＊＝＊＝限定商品、入場制限、購入上限制限のある商品のため、どうかお好きな方のみ、ご購入下さい。＝＊＝＊＝■　注意事項　■素人の個人保管・検品になりますので神経質な方は購入をお控えください。iba　#伊庭八郎　#宮野真守オトメイトotomeitoオトメイトストア箔押しマット缶バッジパルカメッセージカード薄桜鬼商店オトストセットsetSETまとめまとめて真改VitaSwitchレア完売限定hakuokiはくおうきhakuouki缶バッジ缶バッチ缶バッヂバッジバッチバッヂGift恋愛アドベンチャーゲーム乙女ゲー乙女ゲーム乙女向けあずあずazuazu#薄桜鬼　#オトメイト#まとめ買い歓迎=======グッズ種類...その他
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