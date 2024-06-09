薄桜鬼◆薄桜商店 伊庭八郎 アクスタ　箔押し 缶バッジ ふみカード 伊庭

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【薄桜鬼】・伊庭八郎(Cv.宮野真守)４点まとめて◆ 薄桜商店 限定 ◆------------①箔押しカード型アクリルスタンド アクリル／（本体）113×116mm（台座）50×50mm ゲーム発売15周年を記念した、特別な箔押し仕様の カード型アクリルスタンドです。②箔押しマット缶バッジ ×2点 ブリキ、紙、PP／Φ54mm③パール文ふみカード サイズ：100×148mm ★長文です★ 文ふみの内容は「いつも傍に居てくれる貴女への\"ありがとう\"と、 これからのメッセージ」です。------------ ------------※別で交換がきまれば、急遽、 出品を取りやめることがあります。※匿名配送※即購入可能※バラ売り不可※他商品と同梱で値引き(購入前のみ)#あずあず薄桜鬼#あずあずオトメイト#あずあず商品＊＝＊＝限定商品、入場制限、購入上限制限のある商品のため、どうかお好きな方のみ、ご購入下さい。＝＊＝＊＝■ 注意事項 ■素人の個人保管・検品になりますので神経質な方は購入をお控えください。iba #伊庭八郎 #宮野真守オトメイトotomeitoオトメイトストア箔押しマット缶バッジパルカメッセージカード薄桜鬼商店オトストセットsetSETまとめまとめて真改VitaSwitchレア完売限定hakuokiはくおうきhakuouki缶バッジ缶バッチ缶バッヂバッジバッチバッヂGift恋愛アドベンチャーゲーム乙女ゲー乙女ゲーム乙女向けあずあずazuazu#薄桜鬼 #オトメイト#まとめ買い歓迎=======グッズ種類...その他