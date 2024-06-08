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《お手入済》LOEWE アナグラム ラウンドファスナー 小銭入あり シルバー金具
商品番号 M11084665467
商品名

《お手入済》LOEWE アナグラム ラウンドファスナー 小銭入あり シルバー金具
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 9,675 円
在庫状況 あり

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商品詳細

機能：ファスナータイプ内側：16カード3大ポケット1小ポケット1小銭入れインナーカラー：ネイビー○サイズ縦約10.5cm横約18.5cmマチ約2.5cm購入価格：99,360円2015年、三越栄店の正規店にて購入。前デザイナーの時の物のため、ロゴの部分が特徴的です角は少し擦れてますが、中はとても綺麗です。小銭は別のコインケースを使ってたので、小銭の部分綺麗です。大切に使用してきました。革専用オイルで磨いて出品。袋無し、箱有り。(箱少し汚れあり)中古品をご理解頂ける方、ご購入をお願い致します。匿名配送でお送りします。LOEWEロエベ長財布ラウンドファスナー180℃開閉式ラウンドジップウォレットwallet牛革本革リアルレザー収納抜群大容量箱付き箱ありカード付き　メンズ　レディース　ロエベ前デザイナーカラー··ブラック柄・デザイン···無地財布形···長財布素材···本革
http://narcologia.ru/goods/recuperation557321.html
http://narcologia.ru/goods/update357195.html
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