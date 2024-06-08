《お手入済》LOEWE アナグラム ラウンドファスナー 小銭入あり シルバー金具

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機能：ファスナータイプ内側：16カード3大ポケット1小ポケット1小銭入れインナーカラー：ネイビー○サイズ縦約10.5cm横約18.5cmマチ約2.5cm購入価格：99,360円2015年、三越栄店の正規店にて購入。前デザイナーの時の物のため、ロゴの部分が特徴的です角は少し擦れてますが、中はとても綺麗です。小銭は別のコインケースを使ってたので、小銭の部分綺麗です。大切に使用してきました。革専用オイルで磨いて出品。袋無し、箱有り。(箱少し汚れあり)中古品をご理解頂ける方、ご購入をお願い致します。匿名配送でお送りします。LOEWEロエベ長財布ラウンドファスナー180℃開閉式ラウンドジップウォレットwallet牛革本革リアルレザー収納抜群大容量箱付き箱ありカード付き メンズ レディース ロエベ前デザイナーカラー··ブラック柄・デザイン···無地財布形···長財布素材···本革