【極美品】ルイヴィトン　ヴェルティカル　長財布　ダミエアンフィニ　3D 黒　青

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商品詳細
商品をご覧いただきありがとうございます!他の人気商品はこちらをタップ#ノエSHOP一覧○アイテムルイヴィトンLOUISVUITTONヴェルティカル長財布ラウンドファスナーウォレットダミエアンフィニ3Dレザー黒青ブラックブルー極美品○サイズタテ10cmヨコ20cmマチ2cm○商品説明3Dダミエアンフィニの長財布となります!○状態保存時の匂いはありますが使用には問題ありません。○カラー黒青色味は記載がない場合主観で判断しております。機材の影響でお客様のイメージと変わることがありますのでご了承ください。○素材レザー〇付属品箱○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。
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