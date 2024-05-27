⭐️正規品本物⭐️ボッテガ ヴェネタ 長財布 アラウンドファスナー ブラック 箱有り

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商品詳細
ボッテガヴェネタ長財布BOTTEGAVENETAジップアラウンドウォレットファスナー 箱レシートあり 牛革 メイドインイタリア ブラック ⭐️値引き交渉ご遠慮ください⭐️大丸神戸で10万ほどで新品購入しました。現在、新品購入で110,000円ほどで販売されています。1年ほど使用して保管していました。コーナー部に少しキズがありますが、状態は良好かと思います。 状態は写真にてご確認ください。 男性、女性でも使用可能です。 防水対策の上メルカリ便発送させていただきます。 キズ、汚れに神経質な方はご遠慮ください。 #財布メンズレディースブランドミニプリティーミニプリーティージーンズジーパンコーチポーターボッテガエルメスカルティエティファニープラダクロエミュウミュウグッチサマンサタバサルイビトンノースフェイスルイヴィトンLVウォレットココマイスターガンゾ土屋鞄吉田カバン
http://narcologia.ru/goods/Stanford597773.html
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