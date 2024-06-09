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美品　ダーバン　durban　ネクタイ　花柄　ストライプ　レッド　日本製
商品番号 E61286537602
商品名

美品　ダーバン　durban　ネクタイ　花柄　ストライプ　レッド　日本製
ブランド名 ダーバン
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆即購入OK☆☆匿名配送☆☆フォロー割5%OFFまとめ買い値引き2本100円　　　　　　　　3本200円割引、値引き希望の方はコメントください(≧▽≦)☆他にもブランドネクタイ多数出品しておりますご興味ある方は是非ご覧下さい　#MASAネクタイ商品一覧〜〜商品情報〜〜◆カラー：レッド　グリーン　　　柄：花柄　ストライプ◆サイズ剣先の幅(最大値)：約8.8cm◆素材：シルク　100%◆製造国：日本◆状態くすんだ色みがクラシカルで上品な印象のネクタイです。目立った傷や汚れホツレなど見られません。*写真でご確認お願い致します。*中古品であることをご理解頂きました上でのご購入をお願い致します。*発送時の折りたたみシワはご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/response165642.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit166686.html
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