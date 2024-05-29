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Supreme Skeleton tee Ｌサイズ
商品番号 W44428230203
商品名

Supreme Skeleton tee Ｌサイズ
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 3,499 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品概要】シュプリームのSkeletonteeです。2023FWの立ち上げweek1のTシャツになります。新作のTシャツとなります。色はブルー（FadedBlue）の青色になります。ディズニーにナイトメアビフォアクリスマスのジャックのプリントになります。タグもナイトメア使用が付いており実はサンプリングではなく正式なコラボ商品となっています。即日発送可能です。付属ステッカー2枚もお付けします。【サイズ】Lサイズになります。【状態】新品未使用品となります。自宅保管品のため神経質な方はご遠慮ください。【購入先】オンライン購入品お値下げについては不可でお願い致します。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブルー袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/Stanford14473.html
http://narcologia.ru/goods/stealth218176.html
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