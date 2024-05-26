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商品詳細
Barantaniの新品・未使用のベルトです。日本正規品で上代は18,000円（税別）です。本革としっかりとしたコットンの織込みでコットンパンツやホワイトデニムなどにピッタリだと思います。サイズはご自身のウエストでどこでもアジャスト出来るタイプとなっています。（ベルトの全長は100cmぐらいです。）自宅に保管しておりましたが使用する予定がないので出品します。宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/conception541357.html
http://narcologia.ru/goods/choice184485.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion607878.html
Barantani 新品・未使用ベルト ブルネロクチネリ グッチ ロエベ - ベルト
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