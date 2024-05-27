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新品 財布 メンズ 二つ折り スヌーピー コミック 本革 レアシリーズ！！
商品番号 C52147972314
商品名

新品 財布 メンズ 二つ折り スヌーピー コミック 本革 レアシリーズ！！
ブランド名 スヌーピー
特別価格 税込 6,210 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コミック柄をレザーにインクジェット印刷した非常に凝ったシリーズ入荷！傷つきにくい、手になじむとっても柔らかい牛革を使用しています。小銭入れは、大きく開くBOXタイプですので出し入れが便利です。外側は普通の折り財布に見えますが、開くと自然と笑みがこぼれる財布です♪　ブランド　牛革　レザーサイズ（約）：11×9.5×3ｃｍ　カラー：ブラウン1点　￥14850札入れ×2　小銭入れ×1　カード入れ×4　差し込みポケット×3プレゼントにも喜ばれる、箱入りです。撮影用に取り出しただけの新品です！！一応全部写真に撮りましたが、わかる範囲で詳細記載します。＊ご検討の方は、プロフィールをご覧ください。
http://narcologia.ru/goods/browse239091.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis227744.html
http://narcologia.ru/goods/Addict235718.html

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