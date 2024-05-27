新品 財布 メンズ 二つ折り スヌーピー コミック 本革 レアシリーズ！！

コミック柄をレザーにインクジェット印刷した非常に凝ったシリーズ入荷！傷つきにくい、手になじむとっても柔らかい牛革を使用しています。小銭入れは、大きく開くBOXタイプですので出し入れが便利です。外側は普通の折り財布に見えますが、開くと自然と笑みがこぼれる財布です♪ ブランド 牛革 レザーサイズ（約）：11×9.5×3ｃｍ カラー：ブラウン1点 ￥14850札入れ×2 小銭入れ×1 カード入れ×4 差し込みポケット×3プレゼントにも喜ばれる、箱入りです。撮影用に取り出しただけの新品です！！一応全部写真に撮りましたが、わかる範囲で詳細記載します。＊ご検討の方は、プロフィールをご覧ください。



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