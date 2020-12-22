ポールスミス・コレクション ネクタイ ストライプ柄 ネイビー

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PAULSMITHCOLLECTIONのネクタイです。ややスレと毛羽立ちはあるものの、目立つものではなく状態は良いです。ネイビー地にダークグリーン、ライトグリーン、ベージュのストライプ柄が爽やかな印象で、しっかりした厚みがあってコットン混紡なのでややマットな風合いの高級感のある生地です。断捨離のため出品します。＜商品説明＞◇出品物：ネクタイ×1◇カラー：ネイビー（ストライプ柄）◇素材：シルク（絹）55％／コットン（綿）45%◇サイズ：大剣幅9.4×長さ150cm（若干の誤差はご了承ください）◇専門業者クリーニング済み◇送料込み＜留意事項＞※大剣先の角に若干スレと毛羽立ちが見受けられます（写真でご確認ください）。※本体のみの出品です。外箱や袋は付属しません。※喫煙なし、ペットなし※発送時には折り畳んで梱包します。＜検索用タグ＞#ticktacktoe’s出品物一覧#ticktacktoe’sネクタイ一覧#ticktacktoe’sネクタイ寒色ブルー系#ticktacktoe’sネクタイワイドタイメンズワイドタイ9cm9.5cm10cmPAULSMITHポール・スミスLONDONポールスミスロンドンCOLLECTIONポールスミスコレクションACCESSORIESポールスミスアクセサリーズPSPAULSMITHジョイックスコーポレーションブランド高級ライトブルースカイブルー水色ブルー青ネイビー紺色濃紺ストライプレジメンタル縞模様クラシック仕事ビジネスプライベート結婚式ウェディングブライダル二次会プレゼントギフトパーティフォーマルスマートカジュアルスーツ卒業式入学式入社式新社会人会社員公務員学生制服22014-474-494-47