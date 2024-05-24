ネイビー【新品】エムピウ m+ ミッレフォッリエ2 P25 navy 折り財布

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商品詳細
ご覧いただき誠にありがとうございます。★★★即ご購入大歓迎です★★★こちらの商品は「millefoglieⅡP25エムピウm+ミッレフォッリエ2P25財布」新品未使用商品です。●カラー：ネイビー、navyお早めにどうぞ宜しくお願い申し上げます。【商品情報】【millefoglieⅡP25】は一枚革にイタリア製タンニン鞣し革のラインナップから豊富なカラーバリエーションを揃えました。内装の主要部は独特の素材感を出したピッグレザー、お金などが触れる部分には汚れが目立たない濃色の綿を配しています。厚さ25mmのタイプで容量はお札10枚・コイン大小15枚・カード類15枚程度になります。商品名ミッレフォッリエ2P25本体寸法W110×D85×H25mm重量100g裏地綿生産国日本
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