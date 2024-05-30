【新品】ryu 二つ折り財布

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ryu二つ折り財布、マネークリップ新品、未使用。男女問わずお使い頂けます。素材イタリア 牛ショルダー革サイズ縦90mm×横105mm×厚さ約8mm特徴イタリア伝統製法「バケッタ」により鞣された植物性タンニン鞣し＋染料仕上げの牛ショルダー革仕様小銭入れを別で持つ方のためのマネークリップ薄型折財布 ※小銭入れ非搭載カードポケット６箇所とクリップのみのシンプルな仕様独特な存在感のあるその革の風合いは使う者の魅力をさらに引き出すことでしょう。また使い込んでいくごとに色、艶が極端に増し、表面感も変化していくなど一般的な革の表面感よりも味わい深い風合いになっていきます。ryu、リュウ、革、革財布、財布、二つ折り財布、コンパクト財布、お札入れ、マネークリップ、カードケース、本革カラー···ブラウン柄・デザイン···無地財布形···二つ折り素材···本革