新品 キャサリンハムネット トップ式 ナローベルト ウエスト最大99cm相当 茶

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新品キャサリンハムネットトップ式バックルレザーナローベルトウエスト最大99cm相当茶系 Ｋ2241商品説明☆ブランド☆ KATHARINEHAMNETT｜キャサリンハムネット☆商品名☆ ナローベルト☆仕様☆ トップ式バックル・サイズカット可☆サイズ☆ 最大ウエスト約99cmまで対応 ベルト全長：約109cm ベルト幅：約2cm ベルト穴：5（約2.2cm間隔）※多少の誤差はあります☆色☆ ブラウン系※画像でもご確認下さい☆メイン素材☆ レザー☆状態☆ 新品未使用（タグ有）☆コメント☆バックルには大胆なKHを象ったキャサリンハムネットのナローベルトです。型押しレザーでお手入れも簡単、表情も豊かです。レアなアイテムなので、ほかの人と被りたくないお洒落な方におすすめです。もちろんギフトにも最適です。※本商品は正規店購入の新品ですが展示品だったものです。※使用には全く問題ありませんが、ベルト裏面に初期傷があります。注意事項☆基本的には新品未使用品を出品しておりますが、新品展示品、サンプル品等も扱っています。検品して出品していますが、初期傷、薄汚れ、ほつれ等、また見落としなどがある場合もございます。格安にて出品していますので、その点はご了承下さい。神経質な方は入札をお控え下さい。出品者側にミス（商品発送違い・大きな破損等の説明漏れ）が無い限り返金、返品はお受け出来ません。