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新品 キャサリンハムネット トップ式 ナローベルト ウエスト最大99cm相当 茶
商品番号 B76996790003
商品名

新品 キャサリンハムネット トップ式 ナローベルト ウエスト最大99cm相当 茶
ブランド名 キャサリンハムネット
特別価格 税込 1,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品キャサリンハムネットトップ式バックルレザーナローベルトウエスト最大99cm相当茶系　Ｋ2241商品説明☆ブランド☆　　　　KATHARINEHAMNETT｜キャサリンハムネット☆商品名☆　　　　　ナローベルト☆仕様☆　　　　　　トップ式バックル・サイズカット可☆サイズ☆　　　　　最大ウエスト約99cmまで対応　ベルト全長：約109cm　ベルト幅：約2cm　ベルト穴：5（約2.2cm間隔）※多少の誤差はあります☆色☆　　　　　　　ブラウン系※画像でもご確認下さい☆メイン素材☆　　　レザー☆状態☆　　　　　　新品未使用（タグ有）☆コメント☆バックルには大胆なKHを象ったキャサリンハムネットのナローベルトです。型押しレザーでお手入れも簡単、表情も豊かです。レアなアイテムなので、ほかの人と被りたくないお洒落な方におすすめです。もちろんギフトにも最適です。※本商品は正規店購入の新品ですが展示品だったものです。※使用には全く問題ありませんが、ベルト裏面に初期傷があります。注意事項☆基本的には新品未使用品を出品しておりますが、新品展示品、サンプル品等も扱っています。検品して出品していますが、初期傷、薄汚れ、ほつれ等、また見落としなどがある場合もございます。格安にて出品していますので、その点はご了承下さい。神経質な方は入札をお控え下さい。出品者側にミス（商品発送違い・大きな破損等の説明漏れ）が無い限り返金、返品はお受け出来ません。
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