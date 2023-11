★新品★ NEWERA NY ヤンキース　OG　2トーン　キャップ　7 3/8

★商品名NEWERANEWYORKYANKEES59FIFTY2TONECAPニューエラニューヨーク ヤンキース59FIFTY2トーン キャップ ★カラーオフホワイト(ボディ)ネイビー(つば表・ロゴ)グリーン(つば裏)★サイズ73/8(58.7cm)★状態新品未使用★特徴ワールドシリーズ1999サイドパッチ仕様、アンダーバイザー緑(グリーン)の国内未発売ニューエラキャップ。MLB帽子海外限定stussyステューシージャッジストリートファッションコーディネートWBC#まもんきキャップコレクション⤴︎こちらを押すと、出品中のキャップを検索できます。左上の⬜︎「販売中のみ表示」を押してご覧ください。♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎○梱包・発送方法○型崩れを防止するため、段ボールでの梱包です。らくらくメルカリ便での匿名発送です。(追跡有り)○確認事項○※コメントなし即購入OKです。(注意事項はプロフィールに記載しておりますので、予めご理解いただいている事とさせていただきます。)※皆様が気になる事はなるべくプロフィール欄に記載しておりますが、何か不明点や気になる点がございましたら、コメントにてお問い合わせください。カラー···ホワイト形···ベースボール



