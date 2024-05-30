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【美品】ポールスミスコレクション　パターン柄ネクタイ
商品番号 A66503635975
商品名

【美品】ポールスミスコレクション　パターン柄ネクタイ
ブランド名 ポールスミスコレクション
特別価格 税込 1,548 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レッド×シルバー上品な雰囲気のネクタイです♪使用感ほとんどなく美品です！ドレイクスやフランコバッシやブリューワールイジボレッリやアクアスキュータムやバーニーズニューヨークやアルマーニエディフィスやジャーナルスタンダードビームスやユナイテッドアローズやシップスグリーンレーベルやアーバンリサーチあたりお好きな方はゼヒ！大剣幅9cm長さ150cm21026a99010292s#りゅうせつのポールスミスのネクタイ出品一覧
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