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PLAY TECHのミニアコースティックギター　YS1
商品番号 A25236712112
商品名

PLAY TECHのミニアコースティックギター　YS1
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PLAYTECHのミニアコースティックギター　YS1昨年購入。SkysonicのA810というピックアップをつけてます。※A810取付するにあたってサウンドホールを紙ヤスリで削ってますギター本体とピックアップのみの出品
http://narcologia.ru/goods/pompous680623.html
http://narcologia.ru/goods/reboot235736.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture823041.html

PLAY TECHのミニアコースティックギター　YS1
【国内正規品】 PLAYTECH プレイテック ミニアコースティックギター YS1

PLAY TECHのミニアコースティックギター　YS1
YS1 ミニアコースティックギター

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【国内正規品】 PLAYTECH プレイテック ミニアコースティックギター YS1

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ミニアコースティックギター YS1 / PLAYTECH - YouTube

PLAY TECHのミニアコースティックギター　YS1
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