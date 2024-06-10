PLAY TECHのミニアコースティックギター　YS1

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商品詳細
PLAYTECHのミニアコースティックギター YS1昨年購入。SkysonicのA810というピックアップをつけてます。※A810取付するにあたってサウンドホールを紙ヤスリで削ってますギター本体とピックアップのみの出品
http://narcologia.ru/goods/pompous680623.html
http://narcologia.ru/goods/reboot235736.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture823041.html
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【国内正規品】 PLAYTECH プレイテック ミニアコースティックギター YS1
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