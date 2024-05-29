ルイヴィトン タイガ グラシエ ポルトフォイユ ロン M32644



【LOUIS VUITTON】ルイ・ヴィトン, ポルトフォイユ・ロン M32644 タイガ グラシエ グレー TA5100刻印 メンズ 札入れ



ルイ・ヴィトン タイガ 札入れ ポルトフォイユ・ロン グラシエ【ルイ ...



LOUIS VUITTON】ルイ・ヴィトン ポルトフォイユ・ロン M32644 タイガ ...



ルイヴィトン財布スーパーコピー ヴィトン タイガ LV 長札 小銭入れなし ポルトフォイユ・ロン グラシエ M32644



ルイヴィトン財布スーパーコピー ヴィトン タイガ LV 長札 小銭入れなし ポルトフォイユ・ロン グラシエ M32644



ルイ・ヴィトン タイガ ポルトフォイユ・ロン グラシエ M32644 裂け ...



タイガ 二つ折り長札入れタイガM32644 ポルトフォイユ・ロン / 二つ折り長札入れ グラシエ M32644 タイガ LOUIS VUITTON ルイ ヴィトン レディース 【中古】



ルイヴィトン財布スーパーコピー ヴィトン タイガ LV 長札 小銭入れなし ポルトフォイユ・ロン グラシエ M32644



LOUIS VUITTON】ルイ・ヴィトン ポルトフォイユ・ロン M32644 タイガ ...



LOUIS VUITTON(ルイヴィトン) / ポルトフォイユ・ロン_タイガ_グラシエ ...



☆正規品☆LOUIS VUITTON ルイヴィトン タイガ グラシエ ...



LOUIS VUITTON】ルイ・ヴィトン ポルトフォイユ・ロン 札入れ M32644 ...



LOUIS VUITTON(ルイヴィトン) / ポルトフォイユ・ロン_タイガ_グラシエ ...



☆正規品☆LOUIS VUITTON ルイヴィトン タイガ グラシエ ...



LOUIS VUITTON】ルイ・ヴィトン ポルトフォイユ・ロン M32644 タイガ ...

ご覧頂きありがとうございます(^^)高額なブランド品お取引きですので、お互いが安心して気持ちの良いお取引をさせて頂きたく、メルカリガイドに則り、商品情報を記載致しますm(__)m【撮影ポイント】▼(1)商品の全体像画像：画像①：正面画像②：背面画像③：上部画像④：下部画像⑤：側面1画像⑥：側面2画像⑦：内部1画像⑧：内部2▼(2)ブランドのロゴ：画像⑨▼(3)シリアルナンバー：画像⑩▼(4)商品の状態：新品未使用品購入して使用しておりません。保管時の極僅かスレはお許しください。画像でお伝えできない革・生地の張り（硬さ）について、しっかりしています。※気になる箇所の画像追加ご要望される場合はお知らせください。画像⑩を変更して追加致します。【商品説明の記載ポイント】▼(1)入手ルート/購入時期：大手ECサイト/1年以内※購入時の「領収書」「保証書」ありません。（シリアルナンバー、ロゴ掲載しております）※真贋に問題はないと認識しておりますが、万が一模倣品であった場合は、返品・返金キャンセル対応させて頂きますのでご安心下さい。▼(2)付属品について：箱、保存袋、カード▼(3)商品の説明について：商品詳細 型番：M32644ブランド：LOUISVUITTONルイヴィトン素材、カラー：タイガレザー、グレー系サイズ：横9.5×縦18×1マチ1cm仕様：お札入れ×2、カードポケット×13、スリットポケット×2保管に関して、喫煙せず、ペットいません。香水の匂いもありませんので、ご安心ください。同程度商品価格を拝見し安価なお値段設定しております。フォローして頂いた方には、フォロー割として出品額の3％OFFさせて頂きます(o^^o)ブランド品の出品ガイドフォーム引用【公安委員会古物商許可取得】