Supreme New Era キャップ パープル 紫 ボックスロゴ

商品名：SupremeWorldFamousBoxLogoNewEraカラー：purple(パープル)サイズ：73/8(58.7cm)使用状況：新品未使用(自宅保管品)購入場所：Supremeオンライン返品や交換につきましてはすり替え防止の為、一切行っておりませんので予めご了承ください。画像を良くご覧になって慎重に検討してください。また、商品に少しでも不安をお持ちの方、言いがかりをつけてくる輩、完璧主義や一般常識のない方はトラブルの元となりお互いの大切な時間を失います。当方には絶対に関わらないでください。一度は人の手に渡り個人宅に保管していた物です。如何なる場合でもNCNRでお願い致します。値下げ交渉不可❌#シュプリームカラー...パープル形...ベースボール



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