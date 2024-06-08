BALR. ボーラー ロゴTシャツ 新品未使用 size.S 黒 ブラック

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BALR.ボーラーのロゴTシャツです。カラー:ブラックサイズ:S着丈 67〜72cm肩幅 39cm袖丈 25cm身幅 49cm定価 14,300円※新品未使用タグ付き※二つ折りにしてネコポスの箱に入れて発送致します。シワや折り目がつく可能性がありますので御了承ください。BALR.ボーラーサッカーブラック黒BLACKブラック