BALR. ボーラー ロゴTシャツ 新品未使用 size.S 黒 ブラック

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商品詳細
BALR.ボーラーのロゴTシャツです。カラー:ブラックサイズ:S着丈 67〜72cm肩幅 39cm袖丈 25cm身幅 49cm定価 14,300円※新品未使用タグ付き※二つ折りにしてネコポスの箱に入れて発送致します。シワや折り目がつく可能性がありますので御了承ください。BALR.ボーラーサッカーブラック黒BLACKブラック
http://narcologia.ru/goods/approximate563120.html
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