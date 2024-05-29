新品 Felisi × EDIFICE 二つ折り財布 ANAモデル 機内販売 ...

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EDIFICE×Felisi二つ折りウォレットANAモデルエディフィス、フェリージ、ANAのトリプルネームで希少性が高いアイテムです。フェリージの二折り財布です。使用せずに保管していた、新品未使用品です。▪︎素材本革▪︎カラーダークネイビー▪︎サイズ縦約9.5cm×横約11.5cmマチ約2cm▪︎仕様札入れ 2箇所小銭入れ 1箇所カード入れ 4箇所ポケット 2箇所▪︎付属品保存袋、取説 ※個人保管のため、細かい傷・スレ等ある場合がありますが予めご了承ください。※商品の詳細は添付写真でのご判断くたさい。※本商品はNCNRでお願い致します。#フェリージ#ペッレモルビダ#ボナンペチュラ#ラルゴバレーノ#ブリーフィング財布形···二つ折り