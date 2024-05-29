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新品　Felisi × EDIFICE 二つ折り財布　ANAモデル　機内販売
商品番号 N30118676998
商品名

新品　Felisi × EDIFICE 二つ折り財布　ANAモデル　機内販売
ブランド名 フェリージ
特別価格 税込 11,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

EDIFICE×Felisi二つ折りウォレットANAモデルエディフィス、フェリージ、ANAのトリプルネームで希少性が高いアイテムです。フェリージの二折り財布です。使用せずに保管していた、新品未使用品です。▪︎素材本革▪︎カラーダークネイビー▪︎サイズ縦約9.5cm×横約11.5cmマチ約2cm▪︎仕様札入れ　　　2箇所小銭入れ　　1箇所カード入れ　4箇所ポケット　　2箇所▪︎付属品保存袋、取説　※個人保管のため、細かい傷・スレ等ある場合がありますが予めご了承ください。※商品の詳細は添付写真でのご判断くたさい。※本商品はNCNRでお願い致します。#フェリージ#ペッレモルビダ#ボナンペチュラ#ラルゴバレーノ#ブリーフィング財布形···二つ折り
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