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Stussy Big Basic Pig.Dyed T-Shirt Mサイズ
商品番号 W58820724748
商品名

Stussy Big Basic Pig.Dyed T-Shirt Mサイズ
ブランド名 ステューシー
特別価格 税込 5,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。StussyBigBasicPigmentDyedT-ShirtNaturalBlueMサイズ※即購入OKです。値下げ交渉はコメントにてお願いします○サイズS袖丈23cm身幅50cm着丈71cmM袖丈24cm身幅54cm着丈73cmL袖丈25cm身幅60cm着丈75cmXL袖丈26cm身幅65cm着丈77cm平置き実寸。※多少誤差はご了承ください着画はお断りいたします。○状態新品未使用○素材コットン100%○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。
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