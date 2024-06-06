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- kebozのベースボールシャツ！！
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商品詳細
kebozのベースボールシャツです！！数ある商品の中からご覧いただきありがとうございます☆一回しか着用してないため未使用に近く綺麗な状態でお渡しできます。生地もしっかりしているためとても着やすいと思います！！！kebozの透明な袋にステッカーも一緒にお付けします^_^（サイズ）・Lサイズ・着丈80cm・身幅63cm袖丈···半袖カラー···レッド素材···コットン季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/parenthesis453544.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring382096.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial712016.html
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