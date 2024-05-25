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ビームスゴルフ　XL 秋冬半袖モックネック　ベルトセット
商品番号 E73499909870
商品名

ビームスゴルフ　XL 秋冬半袖モックネック　ベルトセット
ブランド名 ビームスゴルフ
特別価格 税込 4,578 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昨年購入したビームスゴルフの春秋冬用のポリエステル、ナイロンの伸びる素材の半袖モックネックです。(2万円以上しました)また、ビームスゴルフのベルト(6千円ほど)もセットにします。XLサイズで中にセーター、スウェット等を着ても余裕があります。。秋〜冬〜春にかけてインナーを厚手に薄手にしたりで使いやすいです。モックネックなのでインナーは気にしなくて良い点も使いやすいです。洗濯頻度は使用するたびにおしゃれ着洗いをしていました。頻度はラウンド月1-2回程度ご検討下さい。
http://narcologia.ru/goods/unusable607974.html
http://narcologia.ru/goods/stair828000.html
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