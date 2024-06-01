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商品詳細
初めての出品になります、何かと手際が悪いと思います。それを踏まえて見て、買って下さい。こちらの商品は、HTC(HollywoodTradingCompany)の、ターコイズのバックルになります。二年ほど前に、HTCの商品を多く取り扱うお店で取り寄せて貰った物です。価格は、2万数千円だったと思います。中々、貴重なものらしくて。先払いした後、三ヶ月位待ちました。メインのベルトと使っていたので、バックルに擦れた傷等ありますが。バックルは金属の上、元々がヴィンテージ加工されたものですから、まだまだ使っていただけると思います。バックルは1.75inch（4.5cm）、対応です。私は、見ての通りメルカリ初心者なので。ご希望に添えない、至らない点も多々あるとは思いますが。その点、ご理解いただける方に買っていただけると嬉しいです。クレームは甘んじて受けますが、返品や返金やキャンセルは出来ません、ご容赦下さい。
http://narcologia.ru/goods/housekeeper680409.html
http://narcologia.ru/goods/rouge395810.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford253073.html
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HTC】スタッズベルト通販-PANTY 正規取扱店
HTC バックル ターコイズ-
正規取扱HTC(Hollywood Trading Company) ST125 Turquoise Flower Belt(ターコイズフラワーベルト) ブラック
HTC（エイチティーシー）バックル ターコイズ - ベルト
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