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HTC（エイチティーシー）バックル　ターコイズ
商品番号 V16254399585
商品名

HTC（エイチティーシー）バックル　ターコイズ
ブランド名 エイチティーシー
特別価格 税込 6,615 円
在庫状況 あり

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商品詳細

初めての出品になります、何かと手際が悪いと思います。それを踏まえて見て、買って下さい。こちらの商品は、HTC(HollywoodTradingCompany)の、ターコイズのバックルになります。二年ほど前に、HTCの商品を多く取り扱うお店で取り寄せて貰った物です。価格は、2万数千円だったと思います。中々、貴重なものらしくて。先払いした後、三ヶ月位待ちました。メインのベルトと使っていたので、バックルに擦れた傷等ありますが。バックルは金属の上、元々がヴィンテージ加工されたものですから、まだまだ使っていただけると思います。バックルは1.75inch（4.5cm）、対応です。私は、見ての通りメルカリ初心者なので。ご希望に添えない、至らない点も多々あるとは思いますが。その点、ご理解いただける方に買っていただけると嬉しいです。クレームは甘んじて受けますが、返品や返金やキャンセルは出来ません、ご容赦下さい。
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HTC バックル ターコイズ 【ふるさと割】 9282円 www.geyrerhof.com
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HTC バックル ターコイズ-
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HTC（エイチティーシー）バックル ターコイズ - ベルト
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□□ HTC □□エイチティーシー ターコイズ ベルト 新到着 www ...
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【送料無料】HTC BELT END ONLY #STARBURST TURQUOISE LIGHT BROWN
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used☆HTCスタッズベルト36白ひょうたん蛇バックル | labiela.com
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